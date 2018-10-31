Пензенцы напишут этнографический диктант

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31 октября 2018, 10:32Образование
Пенза присоединится к всероссийской акции «Большой этнографический диктант» (6+), которая пройдет 2 ноября.
В Пензе диктант напишут на нескольких площадках, в том числе - в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова, сообщили в пресс-центре облправительства.
Принять участие в акции может любой желающий: как житель страны, так и иностранец, владеющий русским языком.
Программа проведения «Большого этнографического диктанта»:
09.00 – начало работы площадок;
09.00 – 09.15 – регистрация участников;
09.15 – 10.00 – вступительное слово;
10.00 – 10.15 – инструктаж;
10.15 – 11.00 – диктант;
11.00 – 11.30 – сбор бланков;
11.30 – закрытие площадки, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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