Пензенцы напишут этнографический диктант

Пенза присоединится к всероссийской акции «Большой этнографический диктант» (6+), которая пройдет 2 ноября.

В Пензе диктант напишут на нескольких площадках, в том числе - в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова, сообщили в пресс-центре облправительства.

Принять участие в акции может любой желающий: как житель страны, так и иностранец, владеющий русским языком.

Программа проведения «Большого этнографического диктанта»:

09.00 – начало работы площадок;

09.00 – 09.15 – регистрация участников;

09.15 – 10.00 – вступительное слово;

10.00 – 10.15 – инструктаж;

10.15 – 11.00 – диктант;

11.00 – 11.30 – сбор бланков;

11.30 – закрытие площадки, пишет ИА «Пенза-Пресс».