Пензенцы напишут «Диктант Победы»

В России впервые напишут «Диктант Победы». В преддверии 74 годовщины разгрома немецко-фашистских войск во всех регионах страны пройдет историческая акция. Участвовать в ней может любой желающий. О подготовке к акции говорили на совещании в региональном отделении партии «Единая Россия», которая является главным организатором проведения диктанта в Пензенской области.

Доехать до нужной остановки на общественном транспорте, а по пути проверить свои знания о Великой Отечественной войне. 7 мая несколько автобусов и троллейбусов Пензы на пару часов могут стать мобильными площадками всероссийской акции «Диктант Победы. В области сейчас продумывают все нюансы проведения масштабной исторической викторины - в 2019 году она состоится впервые. Это совместный проект Российского исторического общества и партии «Единая Россия». В региональном отделении прошло заседание по подготовке к акции. В обсуждении принял участие губернатор Иван Белозерцев. Он поручил организаторам быть более оригинальными.

«Продумайте, это должно быть оригинально, в троллейбусе, автобусе, больнице или на железнодорожном вокзале», - сказал он.

Уже определены официальные площадки. Всего в регионе их будет 34, четыре из которых - в областном центре. Список можно найти на сайте регионального отделения партии «Единая Россия».

«Постараемся привлечь к этому мероприятию внимание не только молодежи, но всех жителей районов области и города. История Великой Отечественной войны должна быть донесена до будущих поколений, постараемся сделать это на достойном уровне», - отметил секретарь регионального отделения партии «Единая России», председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Губернатор также отметил, что в регионе масштабно готовятся в празднованию годовщины Великой Победы, и напомнил, что главное - это внимание к участникам войны и трудового фронта.



Представители общественных организаций и активисты в преддверии 9 Мая должны посетить всех пензенских ветеранов.

«Для того, чтобы побыть с ними, поблагодарить их, поздравить, поклониться за то, что они отстояли честь и независимость нашей великой Родины, дав нам возможность жить, трудиться и работать», - сказал глава региона.

«Диктант Победы» на всех площадках начнется 7 мая в полдень. Его также можно будет написать в режиме онлайн - с 13.00. Результаты планируют объявить ко Дню России, 12 июня. Каждый участник получит сертификат.