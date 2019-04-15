Пензенцы написали «Тотальный диктант-2019»

16-й по счету «Тотальный диктант» в мире и шестой в Пензенском регионе написан. Акция была придумана в Новосибирском университете 15 лет назад и тогда в ней приняли участие всего несколько десятков человек. Теперь же миллионы человек садятся за парты, чтобы проверить уровень своей грамотности по русскому языку. В Пензе на добровольное испытание решились 1427 человек. Автором текста образовательного флешмоба в 2019 году стал российский писатель, критик и литературовед Павел Басинский.

Сотни жителей региона объединил русский язык. Пензенский госуниверситет стал главной площадкой, на которую пришли желающие проверить свои знания в правописании. Перед началом «Тотального диктанта-2019» с экрана к участникам всемирной акции обратился автор текста.

«Люди иногда спрашивают, зачем нужна грамотность? Мы же и так понимаем, что человек говорит и пишет. Какая разница, писать серебряный с одной или двумя «н»? На самом деле, грамотное письмо - это то, что структурирует наше сознание», - отметил он.

Для «Тотального диктанта-2019» Басинский написал эссе-размышление «Ловец душ» по пьесе Горького «На дне» (6+). Отрывок он диктовал в заграничном Таллине, объявленном в 2019 году столицей диктанта. Напомним, за это право боролась и Пенза, успешно дойдя до финального этапа.

Испытание на грамотность можно было пройти на пяти городских площадках. Чтобы разместить участников акции, в университете открыли сразу несколько аудиторий. Собравшиеся - это люди разных возрастов, образования и профессии. И каждый нашел там свой интерес.

«Скоро Основной государственный экзамен, поэтому неплохо бы проверить знание орфографии и пунктуации. Пробовала написать диктант прошлых лет. Надеюсь, что все получится», - сказала участница мероприятия Надежда Ремонтова.

«Некоторые люди говорят, что писали на тройки, а в следующие годы получали четверки, то есть наблюдается явный рост грамотности, и это нас радует. Некоторые участники приходят шестой раз подряд», - рассказала председатель экспертной комиссии «Тотального диктанта-2019» в Пензенской области Галина Канакина.

Шесть лет назад в акции принимали участие всего 280 пензенцев, в 2019 году число участников выше почти в пять раз. Площадки открылись во всех районах области. Впервые к образовательному флешмобу присоединились иностранцы, которые только постигают сложную грамматику русского языка. Для представителей десяти стран подготовили отдельное направление под названием TruD.

«Говорю на арабском и английском. Глагол go переводится на русский как «ездить», «ехать», «идти», много вариантов. Хочу узнать свой уровень знания вашего языка. Раньше вообще ничего не знал, только чуть-чуть алфавит, сейчас уже лучше», - сказал участник «Тотального диктанта-2019» из Ирака Саеди Феджер.

Участники узнают свои оценки 18 апреля. Работу над ошибками можно будет провести 27 числа, а тех, кто справился с диктантом на «отлично», в это же день ждет награждение.