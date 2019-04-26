Пензенцы написали тест по истории Великой Отечественной войны

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26 апреля 2019, 19:37Образование
В Пензе прошла международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». К ней в регионе присоединились несколько тысяч человек. В течение получаса участникам предложили выполнить 30 заданий.
Школьникам рассказывали о Пензенской области и стране в период Великой Отечественной войны в фойе регионального Законодательного Собрания. Учащиеся кадетской школы №70 готовились к проверке знаний по истории основательно.
«Читала литературу, что-то в интернете нашла, видео смотрела. Есть вопросы, на которые знаю ответ, а в некоторых сомневаюсь», - призналась ученица кадетской школы по делам ГО ЧС №70 Пензы Арина Антонова.
«Я как граждан России люблю свою страну и хочу знать ее историю, разбираться в ней. Сейчас пройду тест, потом проведу работу над ошибками, таким образом заполню пробелы», - рассказал ученик кадетской школы по делам ГО ЧС №70 Пензы Даниил Кузьменко.
Из года в год участниками акции становится все больше молодежи. Средний возраст тестируемых - 20 лет. В 2018 в регионе свои знания в таком формате проверили 7000 человек. На этот раз организаторы ждали еще больше. Для участников подготовили 30 вопросов, ответы на которые необходимо было дать в течение получаса.
«В вопросах заложена предыстория какого-то события или биография героя. Надеемся, что после теста участникам захочется подробнее узнать о том, что было в заданиях», - сказала региональный координатор международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» Наталья Левина.
Тест анонимный. На бланках с ответами участники акции указывали только пол, идентификационный номер и возраст. Кроме того, жители региона смогли проверить свои знания по краеведению, пройдя еще один тест, приуроченный к 80-летию Пензенской области.
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