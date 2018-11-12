Пензенцы написали географический диктант

Сотни людей по всей области написали географический диктант. Впервые к этой просветительской и познавательной акции Пенза присоединилась четыре года назад. Тогда специалистам удалось проверить - насколько хорошо в городе знают географию. Как оказалось, в среднем пензенцы верно отвечают на 50-60% вопросов. Между тем, количество желающих постоянно растет. Как замечают организаторы, ежегодно более трети пришедших - это те, кто участвует в акции впервые.

Всего вопросов с широкой географией тем в этом добровольном испытании было 30. В Пензе самыми массовыми площадками стали аудитории Артиллерийского института и Пензенского государственного университета.

«Хочется проверить себя. Мы потом с ребятами выполняем и разбираем эти задания, это очень интересно и познавательно. Домой приношу варианты, дедушка и сын решают, так и тренируемся», - рассказал учитель географии гимназии №53 Валерия Турцева.

«Очень люблю путешествовать и считаю, что это невероятные ощущения и эмоции, а также опыт и безумно интересно. Стараюсь ездить куда-нибудь каждый год», - сказала студентка факультета «Экономики и управления» ПГУ Наталья Куницина.

В 2018 году географический диктант писали во всех субъектах России, зарубежных странах, а приветствовали участников даже космонавты МКС. В Пензенской области география тоже стала шире: впервые кроме Пензы его написали в Кузнецке. Вообще же в этой акции регион участвует в четвертый раз. В 2018-м, отмечают специалисты, задания впервые разделили на легкий и продвинутый уровни.

«Если в прошлые годы основной целью было выявление географической грамотности населения, то сейчас, в первую очередь, - популяризация знаний и расширение интереса к этой науке и предмету», - рассказала заведующая кафедрой «Географии» факультета физико-математических и естественных наук ПГУ Наталья Симакова.

Результаты диктанта каждый участник сможет узнать уже 30 ноября на сайте Русского географического общества. Кстати, пройти испытание еще можно онлайн на специальном сайте - вплоть до 14.00 15 ноября.