Пензенцы надуют супер мяч в День города

Губернатор Пензенской области провел личный прием граждан. Жители региона обратились к Ивану Белозерцеву с проблемами и вопросами в сфере ЖКХ, ремонта дорог, трудоустройства и адаптации людей с ограниченными возможностями, а так же попросили поддержать спортивную инициативу, которая позволит пензенцам поставить двойной рекорд Гиннесса.

Самый большой футбольный мяч в мире из Пензы отправится в турне по городам Поволжья. Грандиозная инсталляция высотой в семиэтажный дом появится 12 июня на Юбилейной площади. Мяч с помощью насосов надуют две тысячи человек. Масштабная спортивная акция войдет в историю.

«Мы заключили договор с книгой рекордов Гиннесса о том, что они приедут и зафиксируют в городе двойной рекорд. После этого мы планируем 15 июля в Лужниках подарить этот мяч команде-победителю», - рассказал президент благотворительного фонда «Оберег» Максим Куликов.

Иван Белозерцев поддержал спортивную инициативу пензенцев. Однако подчеркнул, что она должна быть безопасна для окружающих. Конструкцию необходимо прочно закрепить, учитывая погодные условия и особенности территории, на которой установят мяч.

«Давайте попробуем. Если удастся его реализовать с соблюдением всех мер безопасности, это будет хороший проект. Мне докладывали об этом, поручения в правительстве области уже даны. Этим занимается министр спорта, два зампреда правительства тоже в теме», - сказал губернатор.

Единственная инклюзивная гончарная мастерская в Пензе покидает помещение на улице Карла Маркса. Там мастера с ограниченными возможностями проводят групповые занятия по глинотерапии для инвалидов разных возрастов.

«Так случилось, что помещение, в котором мы сейчас находимся, перешло к другому собственнику и нас выгоняют из того помещения, а в городе нет такого помещения, которое бы подошло по условиям и оборудованию для людей с ограниченными возможностями», - рассказала мастер инклюзивной гончарной мастерской «Капля солнца» Олеся Тарашкевич.

В городе нашлось помещение, которое подходит по основным параметрам. Оно расположено на первом этаже здания на улице Октябрьской. На площади в 250 квадратных метров можно будет безопасно разместить печь для обжига и оборудовать рабочие места. К тому же по новому адресу у мастерской улучшится транспортная доступность для инвалидов, которые приезжают из районов Пензенской области.

«Надо изучить эту ситуацию. Если эта площадь их устраивает по квадратуре, то, как некоммерческая организация, они имеют право воспользоваться помещениями без аукциона», - сказала глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Дачники попросили главу региона перенести конечную остановку у поселка Лесной, чтобы пенсионерам было удобнее добираться до участков.

«У нас три общества: СНТ «Волна», «Росинка» и «Лето». На одной стороне - дачный массив, а на другой - село Васильевка. Им тоже необходима эта дорога в два километра. И плюс еще по ней ходят жители Александровки, то есть она очень важная», - рассказала председатель садоводческого неккомерческого товарищества Алла Брюханкова.

Глава региона поручил подготовить смету для ремонта дороги, к 2019 году проблема должна быть решена. Всего во время приема граждан Иван Белозерцев рассмотрел 15 обращений жителей региона.