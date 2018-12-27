Пензенцы надеются на снижение цен на яйца после праздников

В России повысились цены на яйца. Так, в Поволжье еще в начале месяца в магазинах и на ярмарках стоимость десятка была равна примерно 45 рублям. Теперь же такая покупка обходится уже, в среднем, в 70 рублей, а цена яиц высшей категории превышает и сотню рублей за десять штук. Некоторые пензенцы называют такое повышение сезонным и надеются, что после новогодних праздников цены снизятся. Другие уверены в обратном.

60 рублей - мордовские, 70 рублей - ульяновские, 75 - колышлейские. Эти цены уже прозвали «пасхальными». В предновогодние дни люди ожидали повышение стоимости на шампанское и мандарины, а подорожали вдруг куриные яйца.

По словам продавцов, рост цен был стремительным. В первых числах декабря яйца подорожали на пару рублей. После этого ценники приходилось переписывать практически каждый день. В итоге стоимость яиц всех категорий выросла минимум на десять рублей. Так, еще две недели назад цена самых мелких яиц варьировалась в пределах 35 рублей. Сейчас они стоят не менее 46 рублей. Подорожание произошло практически во всех торговых точках вне зависимости от формата: ярмарка, большой гипермаркет или магазинчик у дома.

Повышением цен перед праздниками уже никого не удивишь. Спрос на яйца не упал, ведь это один из основных ингредиентов традиционных салатов к Новому году.

«Мы не знаем, почему яйца подорожали, нам привозят с такой ценой. Но также подорожали чай, кофе, молоко и колбаса, поэтому неизвестно, к Новому году это или общий повышение цен», - сказала продавец Лидия Пятайкина.

Рост произошел по всей стране. Эксперты придерживаются мнения, что это все-таки сезонное предновогоднее явление - компании стремятся сделать прибыль к концу года.

«Не корректируя цены, мы не сможем обеспечить нормальное производство. Если смотреть в целом, то мы занимаем 81 место по России по ценам на продукты питания - это один из самых низких показателей. В 2017 году было сильное падение цен практически по всем позициям, но покупатели этого не заметили», - рассказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Стабилизируются ли цены после праздников? Пока этот вопрос остается открытым - учитывая, что с 1 января 2019-го в России прогнозируют массовый рост цен на продукты питания. В числе них - хлеб, молоко, мясо, сахар и все те же яйца.