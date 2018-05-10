Пензенцы на Юбилейной площади слушали военные стихи Высоцкого

День Победы в Пензе завершился постановкой по мотивам лирики Владимира Высоцкого и праздничным салютом. В 2018 году его запускали с Юбилейной площади, которая по совместительству стала пунктом наблюдения за фейерверком. В завершение Дня снова звучали слова бесконечной благодарности ветеранам за мирное небо над головой.

Несгибаемый характер, способность не унывать в любых ситуациях, оставаться человеком и помнить. Характер поколения победителей, их подвиг - в лучших военных и советских песнях. Многочасовой праздничный марафон завершился постановкой по мотивам лирики Владимира Высоцкого.

«Он говорил, что мы, не воевавшие люди, не имеем права рассказывать о тех событиях, можем только передать эмоции. Цель сегодняшней литературно-музыкальной композиции - передать их новому поколению», - сказал режиссер постановки Валерий Ануфриев.

Владимир Высоцкий не был участником Великой Отечественной войны. На его произведениях и личности организаторы остановились, потому что поэту в 2018-м исполнилось бы 80, и, конечно, из-за предельной честности стихов, понимания чувств человека, единственный выход которого - бороться.

Это вторая постановка проекта «Народный театр - народной победе». В ней приняли участие десятки исполнителей и лучшие танцевальные коллективы города. Причем со сцены звучали как песни на мотив лирики Высоцкого, так и сами стихи. Эти слова, признаются артисты, помогают им глубже осознать собственное восприятие человеческого подвига.

«Я исполняю песню о звездах, в ней говорится о войне, о том, какая она на самом деле. Это очень высокая поэзия, она очень точно, глубоко передает эту тему», - отметил участник постановки Анатолий Николаев.

«Вспоминаю дедов. Один из них воевал под Ленинградом, он был сержантом разведки, на фронт не попал по состоянию здоровья, но три года трудился на самарском военном заводе, изготавливал оружие. Я сегодня впервые за много лет пришла на парад, и меня переполняет чувство гордости за их подвиги», - рассказала участника постановки Татьяна Стаильская.

73 годовщина Великой Победы завершилась залпами праздничного салюта. В 2018 году его давали с площади перед областной филармонией.