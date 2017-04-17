17 апреля 2017, 18:32Общество Пензенцы на Пасху посетили кладбища Праздник праздников - так на Руси называли Светлое Христово Воскресенье. Ночное богослужение всегда отличается особым величием и необычайной торжественностью. В пасхальную ночь в храм приходят даже те, кто в церковь ходит редко. Кроме того, по существующей в народе традиции многие пензенцы отправились на кладбища, чтобы навестить могилы близких.

В Светлое Христово Воскресение тысячи пензенцев отправились на кладбища, чтобы посетить могилы дорогих сердцу людей. Как всегда очень много людей на Новозападном - главном погосте областного центра. Кто-то пришел в силу привычки, а кто-то счел, что выходной и хорошая погода - вполне достойный повод для того, чтобы навестить покойных. Тем не менее, на Пасху, согласно христианским канонам, посещать могилы близких и поминать умерших нежелательно.



По одной из версий, народная традиция ходить на могилы на Пасху появилась в советское время. Поскольку верующие не имели возможности посещать храмы, а желание разделить радость праздника было, стали собираться на погосте. Отчасти это заменило верующим церковь. Однако следует помнить, что и в день Пасхи, и всю Светлую седмицу в церкви не поминают усопших и не служат панихиды, то есть привычным способом пообщаться с умершими не получится.

«Согласно церковной традиции, церковь призывает нас идти на кладбище на Радоницу - девятый день после Светлого Христова Воскресения. Но если ходят, ничего в этом плохого нет. Молитвы Господь всегда принимает, но желательно делать так, как учит церковь», - сказал настоятель храма Петра и Павла Павел Матюшечкин.

Пасхой мертвых верующие называют Радоницу. На девятый день после праздника Воскресения Христова православные идут на кладбище, куда они приносят крашеные яйца и другие яства, оставшиеся с Пасхи. Считается, что тем самым ушедшим в мир иной приносится радостная весть, что Спаситель восстал из мертвых. Именно радость лежит в основе названия этого дня. В 2017 году Радоница выпадает на 25 апреля.

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