Пензенцы отметили День ходьбы

Проливной дождь не стал препятствием для самой массовой пешей прогулки в 2019 году. На Олимпийской аллее пензенцы отпраздновали Всероссийский день ходьбы. Сотни жителей города могли выбрать между двух- и четырехкилометровой дистанцией.

На мероприятии каждый мог выбрать свой темп и стиль. Раньше праздник проходил в Башмаковском районе, но в 2019-м любители пеших прогулок собрались в областном центре на Олимпийской аллее. Многие из них ходят постоянно и добавляют к этому другие виды физических нагрузок.

Акция ежегодно проходит по всей России по инициативе национального Олимпийского комитета. На старт вышли сотни человек. Каждый мог выбрать для себя одну из двух дистанций - на два или четыре километра. В технике спортсменов не ограничивали, поэтому одни предпочли прогулочный шаг, для других это была тренировка по спортивной ходьбе. Немало было и представителей клубов скандинавской ходьбы.

«Это мощный стимул для поддержания здоровья, физического долголетия. И мы видим, что в мероприятии принимают участие люди разного возраста. У нас очень хорошо развита скандинавская ходьба, и сегодня ее представители здесь, в строю», - сказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Все, кто решил принять участие во Всероссийском дне ходьбы, получили на финише памятные подарки, а также смогли принять участие в праздничной лотерее.