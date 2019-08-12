Пензенцы на «Марсовом поле» увидели эпизод Бородинского сражения

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12 августа 2019, 19:21Культура
В Пензе прошел всероссийский военно-исторический фестиваль «Марсово поле». Он по праву считается одним из самых масштабных в стране. В 2019 году его посвятили 205-летию со дня рождения Михаила Лермонтова. В центре города прошло шествие участников в форме русской и французской армий, а на следующий день в микрорайоне Шуист реконструкторы воссоздали один из эпизодов Бородинского сражения.
Полюбоваться участниками исторической реконструкции четвертого всероссийского фестиваля «Марсово поле» собрались сотни пензенцев. По словам реконструкторов, они постарались в деталях воссоздать образы воинов русской императорской и французской наполеоновской армий.
«Сукно - материал, в котором зимой не холодно, летом не особо жарко. Но, конечно, мы постоянно выезжаем верхом, поэтому тепло и в нем достаточно сложно. Современному человеку немного непривычно, потому что все это очень обтягивающее, тяжелые головные уборы. Но это была мода того времени, которая пришла к нам из Франции», - сказал руководитель военно-исторического клуба «Аванпост» Томас Янчаускас.
Разделившись на колонны, участники единым строем прошли от драматического театра до сквера Дениса Давыдова. Подготовку пензенских реконструкторов оценил основатель движения военно-исторической реконструкции в России Олег Соколов.
«В Пензе гораздо сложнее собрать войска, чем где-нибудь в Страсбурге или Реймсе. Все-таки там ближе к центру Старого Света, здесь все немного эксцентричнее по отношению к основным европейским центрам, но, тем не менее, мы стараемся», - отметил он.
Второй площадкой фестиваля стало поле в микрорайоне Шуист. Воссоздавая сражение 200-летней давности, организаторы особое внимание уделили историческим деталям.
«Фрагменты костюма полностью соответствуют эпохе. Это традиционная для гусар куртка, штаны, сапоги и кивер», - рассказал участник фестиваля Денис Давыдов.
Для реконструкции организаторы выбрали один из эпизодов Бородинского сражения - контрнаступление русской пехоты и штурм французского редута. Герой, совершивший подвиг, - двоюродный дед Лермонтова Дмитрий Столыпин.
«Бородинское сражение - это эпизод, за который ни одной из сторон не стыдно за своих солдат. Это было исключительно героическое сражение русских, которые стояли насмерть и исключительно героической стороны французов и всех их союзников, которые атаковали с необычайной отвагой», - сказал Олег Соколов.
Место проведения реконструкции выбрано неслучайно. Именно там в 1824 году прошли маневры стоявших там второй гусарской и второй пехотной дивизий под личным руководством императора Александра I.
В 2019 году фестиваль стал еще масштабнее. В Пензу приехали более сотни участников военно-исторических клубов со всей страны.
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