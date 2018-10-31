Пензенцы музыканты вернулись с наградами конкурса авторской песни

Пензенские музыканты вернулись с конкурса авторской песни «Витебский листопад» (12+), который прошел в Белоруссии. С собой исполнители привезли две награды: первое место в номинации «Альтернатива» и третье - в «Авторская песня. Классика».

Участница конкурса Ирина Одуло не решилась исполнять вживую перед конкурсной комиссией песню «Ясность». Хоть она и была одной из трех, которая позволила ей попасть в очный этап, выбор пал на другую. И ставка оказалось удачной.

Жюри присудило автору из Заречного первое место в номинации «Альтернатива». Сама Ирина признается, что в России достаточно трудно найти конкурс авторской песни, поэтому пришлось расширять собственные музыкальные границы.

«Обычно очень сложно найти номинацию для музыки, которую я исполняю, поэтому не могла не заинтересоваться этим конкурсом. Мне очень польстило то, что людей начало интересовать творчество людей, которые занимаются авторской песней и классической», - сказала она.

Удивительным, делится музыкант, стал формат «открытого» микрофона - свободной площадки, на которой любой участник или зритель конкурса мог озвучить свое творчество: будь то песенное или поэтическое. Без курьезов в хорошем смысле слова в этой музыкальной истории не обошлось. В Витебске, до которого с пересадкой в Москве добираться почти сутки, оказалось сразу два участника из Пензы. Они встретились случайно в один из конкурсных дней. Анна Скоробогатько стала третьей в номинации «Классика». С такой конкуренцией, как в Витебске - 22 исполнителя в финале - признается девушка, она столкнулась впервые. Но исполняя свой «Ромашковый рассвет», кажется, забыла о волнении.

«Я играла на гитаре, пела в стиле симбиоза авторской песни, фолка и классической песни, потому что я не совсем вписываюсь в рамки формата конкурса, жанра, но, тем не менее, эта музыка находит отклик на авторских, конкурсах бардов», - рассказала исполнительница.

Уже с дипломами в руках девушки обсудили планы на ближайшие конкурсы авторской песни. Не сомневаясь в том, что их стихийная делегация от Пензенской области пополнится новыми исполнителями.