Пензенцы могут задать вопросы о пенсионном законодательстве по «горячей линии»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
16 июля 2018, 17:39Общество
С 16 июля Общественная палата Пензенской области ответит на вопросы граждан относительно изменения пенсионного законодательства.
«Организован прием посетителей, чтобы услышать их предложения. Все это будет фиксироваться и передаваться в правительство, чтобы учитывалось мнение людей», - отметил председатель Общественной палаты Пензенской области Владимир Подобед.
Прием граждан осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 49, каб. 102.
Также с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 можно обратиться на телефон «горячей линии» (0+) — 8 (412) 45-48-81. Кроме того, вопросы и предложения можно направить на электронную почту pensref58@mail.ru.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
16 июля 2018, 17:58В Каменском районе на «Дне поля» презентуют новинки агротехники
16 июля 2018, 17:39Пензенцы могут задать вопросы о пенсионном законодательстве по «горячей линии»
16 июля 2018, 17:08Полицейские разыскивают без вести пропавшего Вячеслава Карымова
16 июля 2018, 16:38Владимир Стрючков рассказал, как будет развиваться система пензенского здравоохранения...
16 июля 2018, 16:07В Иссинском районе опрокинулась легковушка
16 июля 2018, 15:37В Пензе «Калину» закрутило на дороге. ВИДЕО
16 июля 2018, 15:06В Белинском районе парня осудили за предложением друзьям принять наркотик
16 июля 2018, 14:36В Пензе студенты рекламу наркотиков закрашивают жизнерадостными граффити