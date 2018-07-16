Пензенцы могут задать вопросы о пенсионном законодательстве по «горячей линии»

«Организован прием посетителей, чтобы услышать их предложения. Все это будет фиксироваться и передаваться в правительство, чтобы учитывалось мнение людей», - отметил председатель Общественной палаты Пензенской области Владимир Подобед.

Прием граждан осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 49, каб. 102.

Также с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 можно обратиться на телефон «горячей линии» (0+) — 8 (412) 45-48-81. Кроме того, вопросы и предложения можно направить на электронную почту pensref58@mail.ru.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».