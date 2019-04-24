Пензенцы могут выбрать лучшего участника проекта «Культ тела 3. Армия»

У телезрителей появилась возможность самостоятельно определить фаворита реалити-проекта «Культ тела 3. Армия» (16+) в рамках онлайн-голосования . Это можно сделать до вечера 29 апреля на официальных страничках проекта. Каждый голос может решить исход сражения за квартиру в Городе Спутнике. А тем временем участники вернулись из путешествия по Северному Кавказу, где проходили финальные испытания.

Несколько непростых недель путешествия по Северному Кавказу позади. За это время на долю участников выпало немало испытаний. Они усиленно тренировались и покоряли горы как самые настоящие альпинисты. Приходилось бороться не только с самим собой, но и с природой.

«Попадали под грозу. Нам приходилось ночевать в облаке, примерно пять дней шли дожди, все это время мы преодолели с невероятным драйвом, переправлялись через горные реки, спускались с огромных скал, боролись со страхами, и это все было по-настоящему, с первого дубля, никакой постановки», - рассказал политрук реалити-проекта «Культ тела 3. Армия» Евгений Титков.

В рамках экстремального похода участникам буквально приходилось выживать в условиях дикой природы. Десятки пройденных километров, ночи в палатках, и все это под проливным дождем. Но главное финалисты, несмотря на выпавшие на их долю сложности, с достоинством покорили горы Эльбрус и Чертов палец.

Ольга Лимонова без взвешивания уверена, что за эту поездку ей удалось существенно похудеть. В горах ей даже пришлось ночевать на дереве.

«Супер. Мне понравилось. Я единственная, кто не замерзла, выспалась и не промокла. Мне сделали гнездо, пристегнули карабинами, но там было удобно», - рассказала финалистка реалити-проекта «Культ тела 3. Армия» Ольга Лимонова.

Шоу вышло на финишную прямую. Уже скоро станет известно имя победителя. На его выбор могут повлиять и пензенцы, в рамках зрительского голосования на официальных страницах проекта в социальных сетях. Это можно сделать до вечера 29 апреля.