Пензенцы могут внести свои предложения по изменению пенсионной системы

Над тем, как провести оптимизацию пенсионной системы менее безболезненно для населения и работодателей размышляют как политики, так и рядовые жители. Причем не только на федеральном уровне, но и в регионах. У пензенцев есть возможность внести свои предложения, позвонив в call-центр, который открылся по инициативе членов областной Общественной палаты.

Члены Общественной палаты и сотрудники Пенсионного фонда принимают от пензенцев предложения по изменению параметров пенсионной системы. Узнают, в какой сфере работает дозвонившийся, и его возраст. Это поможет в дальнейшем проанализировать информацию. По итогам первых двух дней работы центра, меньше всего обращений поступило от молодежи.

Напомним, российское правительство разработало проект изменений, который предполагает повышение возраста выхода на пенсию, начиная с 2019 года. Для мужчин его предлагают увеличить до 65 лет, для женщин - до 63. Высказать мнение, или дать свои предложения по изменениям параметров пенсионной системы можно не только по телефону, но и лично. Специалисты уже приняли более 60 обращений. Ежедневно с 9 до 18 часов пензенцев принимают в региональной Общественной палате.

«Составлен график приема граждан. В дальнейшем каждый день будут дежурить, члены Общественной палаты, и рассматривать заявления, которые будут поступать от граждан региона», - рассказала член общественной палаты Пензенской области Любовь Демина.

Из наиболее частых предложений на будущее - создание новых рабочих мест, возможность трудоустройства людей старшего поколения, а так же помощь многодетным матерям.

Обращения общественники будут принимать, как минимум, в течение месяца, по адресу: г. Пенза, улица Володарского, 49. Телефон «горячей линии» - 45-48-81. После подведения итогов данные обещают передать в Общественную палату России, а затем в правительство.