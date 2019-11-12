Пензенцы могут узнать о загруженности бассейна в Сети

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12 ноября 2019, 19:29Общество
В Пензе набирает популярность сервис мониторинга загруженности бассейнов. Он действует на портале областного правительства.
Прогнозы о посещаемости составляются на основе данных о продаже билетов днем ранее. Данные автоматически загружаются в систему.
«Кто ходит регулярно в бассейны, понимает, что иногда приходишь, а на дорожке, например, четыре человека, это достаточно некомфортно, а в другие один будешь плавать», - сказал начальник управления цифрового развития информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин.
К сервису мониторинга загруженности подключились два объекта - это открытый бассейн в Ахунах и дворец спорта «Буртасы». Ожидается, что в ближайшее время пензенцам также будет доступна информация о загруженности ледового катка на «Дизель-Арене».
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