Пензенцы могут узнать о своих предках по метрическим книгам в госархиве

Пензенские архивисты обсудили на ведомственной коллегии итоги минувшего года и задачи на 2020-й. Как было отмечено, помимо постоянной переписки с государственными и частными учреждениями о предоставлении всевозможных справок, в последнее время значительно возросло количество обращений от физических лиц.

Пензенцы просят специалистов архивов помочь установить по метрическим книгам своих предков.

«Людям интересно, они хотят знать историю своих родственников, своих дедов, отцов. Поэтому сейчас генеалогические запросы не исполнены с 2016 года, а на дворе уже 2020-й, приходится очень плодотворно работать, эффективно и оперативно», - рассказала председатель комитета по делам архивов Пензенской области Зуфяр Бибарсов.

Участники коллегии отметили: чтобы отчасти снизить нагрузку сотрудников архивов, принято решение активизировать работу по оцифровке документов. И речь идет не только об официальных документах царской эпохи, но и архивах фабрик и заводов.

Подобная информация - одна из самых востребованных, люди обращаются, чтобы уточнить свой трудовой стаж. Теперь для получения точной информации достаточно будет заглянуть на сайт государственного архива.