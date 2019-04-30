Пензенцы могут узнать о долгах в мобильных пунктах ФССП

Пензенские судебные приставы провели очередную акцию «Узнай о своих долгах». Мобильные пункты работали сразу в нескольких точках города, в которых сотрудники службы предлагали не только проверить наличие задолженности, но и погасить ее прямо на месте.

Купить необходимые продукты и погасить накопившиеся долги. Такую возможность посетителям «Центрального рынка» Пензы подарили сотрудники службы судебных приставов. Чтобы проверить наличие задолженности, достаточно было предоставить любой документ, удостоверяющий личность.

«При выявлении задолженности человек может оплатить ее через наш мультикассовый аппарат как наличным, так и безналичным расчетом. Также предлагаем и помогаем гражданам установить бесплатное мобильное приложение (6+), которое позволит им самостоятельно отслеживать наличие задолженности и оплачивать ее своевременно», - рассказал судебный пристав-исполнитель Железнодорожного районного отдела судебных приставов Пензы Роман Клочков.

Мобильные пункты с мультикассовыми аппаратами расположились сразу в нескольких точках города. Помимо рынка, пензенцы могли погасить задолженность на вокзалах, в некоторых торговых центрах и здании отдела ГИБДД на проспекте Строителей. Возможностью проверить нет ли долгов воспользовались десятки пензенцев. Особенно актуален вопрос в преддверии долгих майских праздников и периода отпусков.

«В случае неоплаты задолженности в установленный законом срок, судебные приставы-исполнители имеют право наложить арест на ваше имущество, в том числе - денежные средства, а также ограничить выезд за пределы Российской Федерации», - объяснил начальник Октябрьского районного отдела судебных приставов Пензы Алексей Бабенко.

В некоторых случаях могут не только запретить выезд за пределы страны. За определенные нарушения может наступить и ответственность в виде временного ограничения свободы.

«В случае неуплаты административного штрафа в установленный законом срок предусматривается административная ответственность в виде двукратного размера суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1000 рублей, административный арест сроком до 15 суток либо обязательные работы - до 50 часов», - прокомментировал начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Подобные акции судебные приставы Пензы проводят регулярно. Однако они рекомендуют не дожидаться, пока специалисты выйдут в город с мультикассовыми аппаратами, а своевременно оплачивать задолженности.