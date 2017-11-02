02 ноября 2017, 19:27Общество Пензенцы могут узнать больше об Октябрьской революции в городском архиве В течение нескольких октябрьских дней витрины десятка магазинов на улице Московской были разбиты неизвестными злоумышленниками. Преступники вынесли из лавок все товары. Поиски грабителей и украденного добра ведут сотрудники милиции. Приблизительно такие сообщения публиковали городские газеты ровно век назад. Сегодня, в преддверии годовщины Октябрьской революции, узнать об этих и других волнующих провинциальных новостях столетней давности можно посетив государственный архив Пензенской области.

Сегодня, с событиями Октябрьской Революции нас разделяет временная пропасть. 100 лет прошло с тех пор, как на русской земле в пороховом дыму и крови началось строительство нового государства. Сейчас не каждый житель Пензы проходя мимо высокого здания на улице Дзержинского подумает о том, что именно здесь в стенах государственного архива Пензенской области бережно хранятся документы, рассказывающие о далеком 1917.

Как жили пензенцы 100 лет назад? Сохранившиеся документы говорят, что тяжело. Первая мировая война, падение монархии, слабость Временного правительства не могли не сказаться на жизни провинции. Две городских газеты: «Известия» и «Пензенская речь» сообщают о недовольстве жителей, перебоях с продуктами, росте цен. На территории Пензы работали военные госпитали, их снабжение для городских властей было одной из главных задач.

«Госпиталю в первую очередь предоставлялось самое лучшее и качественное продовольствие, а горожане тем временем перешли на карточки. То есть хлеб, масло, кофе, чай, сахар, соль - все это шло по карточкам, можно было найти и в свободной продаже, но цены были очень высокими», - пояснила главный архивист государственного архива Пензенской области Светлана Петрина.

Рост цен на самые необходимые продукты вызывал возмущение горожан больше всего. С беспорядков из-за цен в городе и начались события октября 1917-го, которые современники назвали Пензенским Погромом. Некий солдат пришел в лавку торговца обувью Герсона и решил, что стоимость галош слишком высока. Изменить ценовую политику магазина разгневанный покупатель решил при помощи силы. И позвал десяток своих приятелей.

«Сначала произвели что-то вроде суда над спекулянтом Герсоном и решили, что слишком дорого он берет. Стали снижать цены, но потом кончилось все это тем, что стали брать просто так и магазин весь разворовали», - рассказала главный архивист государственного архива Пензенской области Светлана Петрина.

Зачинщики беспорядка были арестованы, а украденный товар изъят. Но на этом дело не закончилось. Бушующая толпа штурмом взяла здание уголовной милиции, добившись освобождения всех задержанных. Погромы продолжились. В течение нескольких октябрьских недель и другие магазины на улице Московской постигла участь лавки Герсона.

В областном архиве хранятся уникальные фотографии, на которых запечатлены последствия установления «народной справедливости». Разбитые витрины и груды пустых коробок навсегда остались на пожелтевших снимках - молчаливых свидетелях событий далеких лет.

Общество

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