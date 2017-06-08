Пензенцы могут сообщить о проникновениях на крыши по «горячей линии»

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08 июня 2017, 17:51Общество
Пензенская прокуратура открыла «горячую линию», куда жители города могут сообщать о случаях проникновения посторонних на крыши многоэтажек. С 8 по 21 июня в прокуратуре каждого района Пензы будут работать телефоны доверия.
Напомним, остро вопрос доступа подростков на крыши через открытые люки встал, когда в Сеть поместили сразу несколько фотографий и видеозаписей с опасными развлечениями молодых людей. Съемочная группа телеканала «Экспресс» лично убедилась, что попасть на крыши можно без труда.
«Просим жителей города сообщать о фактах нахождения несовершеннолетних на крышах многоквартирных домов и наличии свободного доступа туда для последующего принятия органами прокуратуры мер прокурорского реагирования», - сказала старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.
Сотрудники городского управления ЖКХ уже проверяли все чердаки и подвалы в многоэтажках. Однако сообщения о подобных проблемах поступают регулярно. Позвонить на «горячую линию» может каждый житель Пензы по телефонам:
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