Пензенцы могут сообщить о поборах в школе на «горячую линию»

С 14 по 20 августа в прокуратуре Октябрьского района Пензы будет работать «горячая линия» по пресечению поборов в школах.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, сообщить о том, что в образовательных учреждениях с родителей собирают деньги, можно по телефонам: 32-98-77, 32-98-33, 32-98-08.

Напомним, губернатор Иван Белозерцев на совещании в областном правительстве заявил, что при подтверждении факта поборов в школе директор образовательного учреждения может лишиться должности, пишет ИА «Пенза-Пресс».