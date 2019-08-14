Пензенцы могут сообщить о поборах в школе на «горячую линию»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
14 августа 2019, 14:34Общество
С 14 по 20 августа в прокуратуре Октябрьского района Пензы будет работать «горячая линия» по пресечению поборов в школах.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, сообщить о том, что в образовательных учреждениях с родителей собирают деньги, можно по телефонам: 32-98-77, 32-98-33, 32-98-08.
Напомним, губернатор Иван Белозерцев на совещании в областном правительстве заявил, что при подтверждении факта поборов в школе директор образовательного учреждения может лишиться должности, пишет ИА «Пенза-Пресс».
14 августа 2019, 19:44На тропе здоровья в Кузнецке установят баннеры и беседки
14 августа 2019, 19:37Пензенцы за несколько дней перевели мошенникам почти 2,5 млн руб
14 августа 2019, 19:26В районе поселка Монтажный схема движения останется прежней
14 августа 2019, 19:18Губернатор оценил капремонт в Колышлейской районной больнице
14 августа 2019, 19:12В Колышлее появилось новое предприятие по сушке зерна
14 августа 2019, 19:07Кузнецкие приставы пытаются растрогать алиментщиков детскими рисунками
14 августа 2019, 19:03В Верхней Елюзани к концу года планируют установить новую амбулаторию
14 августа 2019, 18:09Саратовцы будут перенимать пензенский опыт по переселению из ветхого жилья