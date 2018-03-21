Пензенцы могут сдать оружие за вознаграждение

В Пензе продолжается акция «Оружие». В 2018 году, как и раньше, любой житель области, нашедший оружие, независимо от вида и срока давности использования, может сдать находку в полицию или в Центр лицензионно-разрешительной работы.

Программа по добровольной сдаче оружия, боеприпасов, а также взрывных устройств и веществ действует в Пензенской области не один год. Полицейские и Центр лицензионно-разрешительной работы, с недавних пор подчиняющийся Росгвардии, напоминают - те, кто сдаст что-либо из списка, освобождаются от ответственности. А чтобы был к этому стимул, государство платит деньги за каждую сданную единицу.

«Размер вознаграждения зависит от вида оружия, например, за гладкоствольное оружие 3000 рублей, с нарезным стволом - 4000», - рассказал старший инспектор Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Пензенской области Александр Янгулов.

Такая финансовая мотивация приносит свои плоды. В 2017-м в рамках акции было сдано 67 единиц оружия, 684 патрона, пять гранат, один снаряд времен Великой Отечественной войны и чуть больше полутора килограммов тротила. За это люди получили денежное вознаграждение общей суммой почти в 187 тысяч рублей.

В 2018 году операция продолжается. Для получения денег есть важное условие, что их человек получит, если сданное им оружие до этого не находилось у него в законном пользовании. Кстати, транспортировкой арсенала не обязательно заниматься самому, его могут привезти в отдел сами полицейские.

«Если гражданин в лесу на опушке или в поле обнаружил какой-либо предмет, по характеристикам похожий на боеприпас, не обязательно брать его оттуда самому и везти в полицию, достаточно позвонить в органы внутренних дел и на место будут направлены специалисты», - объяснил заместитель начальника отдела организации деятельности участковых УМВД России по Пензенской области Владислав Листков.

Сдать оружие можно обратившись в Центр лицензионно-разрешительной работы на улице Некрасова, в любой отдел внутренних дел, или к своему участковому. Все находки сотрудники в дальнейшем утилизируют. Нередко - прямо на месте обнаружения.