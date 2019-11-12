Пензенцы могут рассказать полицейским, «где торгуют смертью»

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12 ноября 2019, 13:33Общество
В Пензенской области стартовал второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью» (0+).
Антинаркотичская акция проходит с 11 по 22 ноября. Об этом рассказали в пресс-центре облправительства.
В регионе работает единый телефон доверия управления МВД России по Пензенской области: 59-10-10. Граждане могут позвонить по нему в любое время суток и рассказать информацию, связанную с незаконным оборотом запрещенных веществ.
Каждое поступившее обращение будет проверено, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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