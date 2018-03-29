Пензенцы могут рассказать о нарушениях в ТЦ, позвонив в прокуратуру

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29 марта 2018, 17:37Общество
В прокуратуре Пензенской области открыли «горячую линию» по приему сообщений о возможных нарушениях требований пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан.
В связи с трагедией в Кемерово сотрудники прокуратуры и специалисты государственного пожарного надзора проверяют соблюдение законодательства о пожарной безопасности в крупных торгово-развлекательных центрах, а также спортивных и досуговых учреждениях региона.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, любой, кто обнаружил на таких объектах признаки нарушений (блокирование дверей на путях эвакуации, их загромождение, размещение легковоспламеняющихся предметов в непосредственной близости от источников тепла или огня и др.), может сообщить об этом по телефону «горячей линии»: (8-841-2)46-40-35. Она будет работать круглосуточно до 13 апреля.
Отмечается, что по всем поступившим сигналам организуют проверки и, при наличии оснований, примут меры, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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