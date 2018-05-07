Пензенцы могут проконсультироваться по поводу клещей по «горячей линии»

Вместе с теплой погодой в Пензенскую область пришла и сезонная проблема - отдых на природе чреват серьезным заболеванием, которое переносят клещи. От укусов членистоногих пострадали десятки человек, в том числе - дети.

В хорошую погоду, особенно в праздничные дни, многие предпочитают проводить время на свежем воздухе. Однако не стоит забывать об опасностях такого отдыха. С прогулки можно вернуться не только с хорошим настроением, но и с клещами. С начала сезона от укусов членистоногих пострадали несколько десятков человек.

«Поступает много жалоб. На сегодняшний день доставлено 79 клещей для обследования, шесть из них оказались положительными. Их направили в лечебные учреждения для получения профилактического лечения. Если анализ проводится в первые три часа с момента укуса, то антибиотикотерапия проводится половинным курсом», - рассказала врач-паразитолог областного центра гигиены и эпидемиологии Ирина Табакаева.

Специалисты отмечают, что в 2018 году клещей может быть больше, чем в 2017-м. Этому способствовала достаточно теплая зима. Впрочем, несмотря на активность членистоногих, жители не готовы сидеть дома.

«Обработать себя надо, побрызгать реагентами, если все же не избежал укуса, то вытащить его аккуратно, отнести в лабораторию. Не стоит сидеть дома, надо гулять и верить, что все будет хорошо», - сказала жительница Пензы Валентина Шин.

«Стараюсь не подходить близко к зелени, по тропе хожу», - рассказала жительница Пензы Лариса Виноградова.

При укусе клеща необходимо обязательно обратиться к врачу. Самостоятельные попытки вытащить из-под кожи паразита не всегда бывают успешными. Если обратиться к медикам не представляется возможным, необходимо тщательно следить за самочувствием.

«Необходимо утром и вечером мерить температуру и наблюдать за кожей. Если на месте укуса появилось пятно, которое увеличивается в размерах, периферия при этом будет фиолетово-красного цвета, а ближе к центру - более бледная и будет расползаться за три с половиной сантиметра, это будет означать, что проявляется боррелиоз. Нужно сразу идти к врачу, и вам назначат лечение», - объяснила врач-паразитолог областного центра гигиены и эпидемиологии Ирина Табакаева.

Специалисты напоминают, что клещевой энцефалит в регионе не фиксируется, а вот диагноз «боррелиоз» пензенские медики ежегодно ставят нескольким десяткам жителям областного центра. Одна из зон, где горожан может подстерегать опасность, - Олимпийская аллея. Ее планируют закрыть на акарицидную обработку во второй половине мая.

Об инфекциях, переносчиками которых могут стать клещи, можно расспросить сотрудников управления Роспотребнадзора по телефону «горячей линии»: 66-09-48.