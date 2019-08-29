Пензенцы могут приобрести через «АИК» жилье под 6,45% годовых

«Агентство ипотечного кредитования» (АИК) объявляет об очередном снижении ставки ипотечного кредита и новых направлениях работы. В рамках онлайн-брифинга информационного агентства «Пенза-Пресс» руководитель организации Евгений Рыжов рассказал о реализации в регионе жилищных программ и о том, кто может рассчитывать на льготные займы.

В Пензенском регионе можно купить квартиру в ипотеку с рекордно низкой кредитной ставкой. Если в начале 2019 года через «АИК» можно было приобрести жилье под 7,5% годовых, то сейчас ставка снижена до 6,45%. Самое выгодное предложение доступно по программе «Семейная ипотека».

«Она доступна при условии, что второй ребенок был рожден после 1 января 2018 года. Неважно, когда первый, в этом браке или до. Те, кто ранее брал от 6% ипотеку, могут к нам прийти и переоформить по 5,25%. Независимо от того, где они ее брали», - рассказал Евгений Рыжов.

Кредиты предоставляются на срок от 3 до 30 лет. Причем процентная ставка на этот период - фиксированная. Программа «Доступная ипотека» стартовала в регионе по инициативе губернатора для реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

«Самые низкие ставки, как минимум, на три пункта ниже, чем в банках. Оформление кредита в течение суток, есть возможность подать заявку дистанционно. У нас уже более 30% клиентом этим пользуются», - сказал руководитель «Агентства ипотечного кредитования».

«АИК» предоставляет льготные кредиты по программам: «Семейная ипотека», «Многодетные семьи», «Доступная» и «Военная» ипотеки, «Перекредитование».

Кроме того, с 2019 года, помимо рынка новостроек, организация начала работу со вторичным жильем.