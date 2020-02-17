Пензенцы могут принять участие в проекте «Дорога памяти»

17 февраля 2020, 19:33Общество
В России стартовал проект «Дорога памяти» (0+). Он приурочен к юбилею Победы в Великой Отечественной войне и проходит во всех отделениях почтовой связи Пензенской области.
С 17 февраля и по 31 мая включительно пензенцам предлагают принести фотографии участников Великой Отечественной войны в ближайшее отделение почты для их сканирования и загрузки на официальный сайт «Дорога Памяти».
«Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо обратиться к оператору в отделение почтовой связи, забрать у него конверт и анкету. В ней нужно указать полные данные героя - ФИО, место и год рождения, где был призван и служил», - рассказала главный специалист управления федеральной почтовой связи Пензенской области Юлия Захарова.
На конверте гражданину необходимо указать свои фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон, а также отметку «Забрать в отделении почтовой связи лично» в любом свободном месте на конверте. Получить фотографии обратно пензенцы смогут через десять рабочих дней с момента ее подачи.
Специалисты отмечают, что услуга по приему фотографий и их дальнейшей оцифровке оказывается населению бесплатно.
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