12 декабря 2017, 15:04Общество Пензенцы могут прийти на прием к членам облправительства Члены правительства Пензенской области 12 декабря проводят прием граждан (0+).

Мероприятие проходит в рамках Единого дня приема граждан в общественной приемной губернатора и областного правительства в здании администрации Железнодорожного района на первом этаже, пишет ИА «Пенза-Пресс».

С 12.00 до 15.00 часов граждане могут обратиться к председателю правительства Николаю Симонову. С 15.00 до 16.00 часов вести прием жителей региона будет заместитель председателя облправительства Василий Трохин. С 16.00 до 18.00 часов – зампред правительства региона Олег Ягов.

«Руководители исполнительных органов госвласти ведут прием граждан на своих рабочих местах с 12.00 до 20.00 часов», - сообщает департамент информационной политики и СМИ Пензенской области.

Общество

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