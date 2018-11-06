Пензенцы могут пожаловаться на недобросовестных таксистов

В Пензе свою работу начала всероссийская «горячая линия» Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга. Кроме консультаций, специалисты ведомства окажут помощь в составлении претензионных и исковых заявлений.

Видеороликов, на которых запечатлены моменты хамского поведения таксистов на российских дорогах, - десятки тысяч. Согласно официальной статистике страховых компаний, водители этого общественного транспорта попадают в ДТП в шесть-семь раз чаще других автомобилистов. Поведением таксистов нередко недовольны пассажиры. Теперь высказать свои замечания пензенцы могут, позвонив на всероссийскую «горячую линию» Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга.

«В случае неполного доведения информации до потребителя можно обратиться за консультациями не только в управление Роспотребнадзора, но также в министерство промышленности и транспорта региона. Этот орган выдает разрешение на осуществление перевозок пассажиров и багажа. Информирование также возможно в ГИБДД», - прокомментировала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Наиболее частые претензии, которые высказывают пассажиры такси, - грубость со стороны водителей, грязь в салоне автомобилей. Остро встает и денежный вопрос - нередко стоимость поездки в конце пути оказывается выше заявленной изначально. Однако, как отмечают специалисты Роспотребнадзора, на таксистов пензенцы жалуются не часто. Из 3500 тысяч жалоб, поступивших за время прошлогодней всероссийской «горячей линии», на долю Пензы пришлось всего пять.

Одним из новшеств в 2018 году стала возможность задать вопросы, касающиеся каршеринга. Эта услуга в Пензе пока не распространена, однако с каждым годом сервисов становится все больше.

Обратиться за консультацией специалистов Роспотребнадзора все желающие могут в будние дни с 10 до 17 часов по телефону: 66-09-48. «Горячая линия» будет работать до 19 ноября.