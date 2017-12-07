07 декабря 2017, 16:21Общество В Пензе горожан подключат к разработке проектов по благоустройству В Пензе активно обсуждают, как должны выглядеть сквер имени Дзержинского и Привокзальная площадь. Одно из предложений - объединить их в общую зону.

В сквере имени Дзержинского не только в выходные, но и в будни не особенно многолюдно даже в часы пик, а уж местом отдыха горожан его тем более не назовешь. Но так будет не всегда - сквер попал в список тех общественных территорий, которые решено благоустроить кардинальным образом.



Местная жительница Юлия Котяхова старается выгуливать свою собаку по утрам, потому что вечером здесь нет должного освещения.

«Хотелось бы более красивое место, декора какого-то, например, фонтанчика», - предложила местная жительница Юлия Котяхова.

Фонтан - очень даже может быть. В сквере и на привокзальной площади. По крайней мере, они нарисованы в предварительных эскизах проекта, разработанных специалистами московского консалтингового бюро «Стрелка». Они также разработали свою схему движения и размещения транспорта. Чтобы упорядочить потоки, предлагается выделить зоны, предназначенные для стоянки легковых автомобилей и автобусов.

«Это позволит организовать на привокзальной площади с элементами не только парковочного пространства для общественного транспорта, но и для озеленения места отдыха», - пояснил заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов.

Пока сам проект еще в стадии формирования, на площади перед вокзалом уже кое-что поменялось. Переставив вазоны ближе к остановке, таксистов вынудили подвинуться.

Водители маршруток также настроены скептически. Некоторые считают, что обустройство отдельного заезда-выезда для общественного транспорта создаст для них еще большие трудности.

Чтобы хватило места всем, архитектор Александр Бреусов предложил не делить парковочную зону на части, а построить паркинг под землей, на деньги частных инвесторов. Как лучше благоустроить зону перед «Пензой-1», спросят и горожан.

«Выставят планшеты в районе драматического театра, там мы собирем мнения горожан, когда будет формироваться смета, все учтем», - рассказал председатель региональной организации Союза архитекторов России Александр Бреусов.

На бумажную работу и утверждение проектно-сметной документации уйдет примерно год. Лишь после этого можно будет говорить о сроках начала строительства.

Общество

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