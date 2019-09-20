Пензенцы могут понаблюдать за игрой белого медведя с новыми игрушками

В Пензе приступили к изучению поведения любимца публики белого медведя. Для этого компания-опекун животного подарила зоопарку несколько новых игрушек, которые отличаются высокой технологичностью. Они сделаны из пищевого нетоксичного пластика. Специальные изделия предлагают животному как пустыми, так и с кормом.

Для белого медведя на завтрак готовят излюбленное лакомство, более того, его помещают внутрь яркого шара. Это одна из новых игрушек, которые в Пензу прислала компания-опекун животного. Изделия, разработанные совместно с «Обществом дикой природы», начали производить в России, они интереснее и дешевле зарубежных аналогов.

«Первый день мы дали ему пустой мяч, медведь в него играл на суше и в бассейне. Затем он получил цилиндр, к которому он проявил больший интерес, чем к шару. Непрерывно играл в него 45 минут», - рассказала научный сотрудник пензенского зоопарка Елена Зыкина.

Игрушки белому медведю дают не только ради развлечений, а для изучения его поведения. Подопечный уже приступил к тестированию полезных подарков, которые помогают удовлетворить любопытство и охотничий инстинкт.

«В зоопарках и в неволе у животных проявляется стереотипное поведение, попросту говоря, они могут сойти с ума. Это корректируется обогащением среды обитания. Белый медведь - мощное животное, ему не подходят обычные игрушки», - объяснила заведующая научно-просветительским отделом пензенского зоопарка Карина Артамонова.

Специзделия выдаются по очереди, в соответствии с планом наблюдений. Их будут тестировать в течение 24 дней. По итогам научной работы все данные направят в Москву. Пока специалисты зоопарка отмечают у Белого хорошую физическую форму и психологическое состояние.

Всех желающих приглашают понаблюдать за любимцем публики (0+). Белый начинает резвиться в бассейне и выполнять трюки с новыми игрушками с утра.