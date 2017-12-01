03 декабря 2017, 18:06Общество Пензенцы могут помочь животным зооуголка едой В Пензе во Дворце детского и юношеского творчества организовали встречу школьников со специалистами по домашним питомцам, посвященную Всемирному дню домашних животных. Главная цель - привлечь внимания общественности к проблемам братьев наших меньших и воспитать в мальчишках и девчонках ответственность за их содержание.

Организовали детскую пресс-конференцию. Ребята как настоящие журналисты задавали серьезные вопросы, требующие глубоких ответов.

Кандидат биологических наук, руководитель детского объединения "ЭКОС" Елена Ильина была готова ответить на любой сложный вопрос. Школьники интересовались, есть ли документ, подобный Конституции, где прописаны права братьев наших меньших, каких представителей фауны лучше всего содержать в городской квартире, не причиняя им вред, и стоит ли брать домой диких раненых животных.

После пресс-конференции школьников ждал сюрприз. Областная библиотека для детей и юношества устроила викторину на знание животных-героев книг и мультфильмов, а сотрудники зооуголка Дворца творчества - экскурсию, где можно было потрогать и погладить питомцев.

В специально оборудованном помещении содержится свыше 30 видов животных, среди которых - морские свинки, хомячки, кролики, декоративные голуби, попугаи. Есть даже петух - китайский, шелковый, карликовый, который кукарекает на заре и будит местных жителей. Особый интерес у ребят вызвали самая большая улитка в мире - ахатина - и мадагаскарские тараканы.

Сторожил зооуголка - рыжая кошка Муся. Она гуляет сама по себе здесь уже 15 лет. А вот этот котенок совсем молодой. Ему только 3 месяца. Усатому-полосатому сейчас настойчиво ищут хозяина, даже имя пока не дают.

Помочь животным зооуголка может каждый. Главное, в чем нуждаются его обитатели - полноценное питание. Во Дворце детского и юношеского творчества от неравнодушных ждут фрукты и овощи, ведь зооуголок существует силами энтузиастов.

Общество

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