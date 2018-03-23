Пензенцы могут помочь погорельцам из Никольска

Представители общественной организации Пензенское отделение Союза спасателей России совместно с телеканалом «Экспресс» запускают акцию помощи никольским погорельцам. Напомним, после пожара 21 марта без жилья остались 27 человек, среди них - 10 детей. Сейчас они живут у родственников и в маневренном фонде. Пострадавшие остро нуждаются в одежде, обуви и продуктах питания. Помочь можно также и деньгами.

В Никольске без крыши над головой после пожара остались 27 человек. Рано утром 21 марта вспыхнул старый деревянный барак. Люди выбежали на улицу в лучшем случае успев забрать документы.

«Сгорела кровля, и произошло частичное обрушение. Дом 1930 года постройки, площадь - 200 квадратных метров, из пожара спасен мужчина. Жильцы расселены по родственникам, одна женщина переехала в маневренный фонд», - прокомментировала начальник группы информационного обеспечения деятельности МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Люди нуждаются в одежде и обуви. Она необязательно должна быть новой. Главное - чистой и в хорошем состоянии. Среди пострадавших есть мужчина, который потерял в пожаре все имущество. Также необходимы теплые вещи для мальчиков 9 и 11 лет и девочек 14 лет. Кроме того люди нуждаются в постельном белье и продуктах питания. Продовольствие принимается только фабричного производства и нескоропортящееся.

Представители общественной организации Пензенское отделение Российского союза спасателей совместно с телеканалом «Экспресс» проводят благотворительную акцию в помощь пострадавшим, присоединиться к ней может любой неравнодушный.

«Чтобы помочь людям необходимо собрать теплую одежду и вещи для дома и улицы: шарфы, шапки, варежки, перчатки, штаны, брюки. Все для людей разного пола и возраста», - рассказал член Пензенского отделения Российского союза спасателей Вадим Кабанов.

Пензенцы могут приносить помощь по адресу Лермонтова, 34. Это станция поисково-спасательной службы Пензенской области. Обращаться следует к командиру дежурной смены. Вещи, обувь и питание принимают вплоть до понедельника, 26 марта. Также погорельцам можно помочь материально. Помощь необходима срочно.