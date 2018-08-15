Пензенцы могут помочь детям из малообеспеченных семей собраться в школу

В пензенских центрах социальной помощи набирает обороты акция «Собери ребенка в школу». Ребятам, находящимся в трудной жизненной ситуации, предлагают наборы канцелярских товаров, первоклассникам подбирают школьную форму - это помощь от муниципалитета.

Поучаствовать в акции может каждый. Достаточно принести школьные вещи в центры социальной помощи. Как отмечают специалисты, больше всего дети нуждаются в пиджаках, брюках и обуви.

Собрать ребенка в школу - задача, с которой без посторонней помощи могут справиться не в каждой семье. В городских центрах социальной помощи весь август детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помогают наборами канцтоваров и одеждой. Многодетная мать Снежана Соболева рассказывает, что только траты на сандалии составляют около двух тысяч рублей. А ведь к учебному году нужно подготовить не одного ребенка.

Особое внимание - к первоклассникам. В Пензенской области в 2018 году их более 13 тысяч. В центрах социальной помощи Пензы для родителей первоклашек, которые самостоятельно не в силах подготовить детей к школе, подготовили дополнительные виды помощи.

«Мы подготовили десять школьных форм, 174 ранца, и более 500 наборов канцелярских товаров», - рассказала заместитель директора комплексного центра социальной помощи семье и детям Октябрьского района Пензы Ольга Лысова.

Всего по Пензе четыре центра социальной помощи. Там помогают собраться к школе ребятам с 1 по 11 класс. В основном, вещи принесли небезразличные пензенцы. Помочь детям в трудной жизненной ситуации может любой желающий: форму, футболки, свитера и обувь можно приносить в центр в будние дни с 9.00 до 17.00. Акция «Собери ребенка в школу» действует до конца августа.