23 ноября 2017, 19:55Общество Пензенцы могут пользоваться мобильной связью от МТС по низкой цене Пензенская область стала одним из регионов-участников масштабного флешмоба, начатого в Сибири. Директор иркутского филиала МТС Андрей Березной объявил о снижении цен на связь в своем регионе и призвал коллег поддержать инициативу. Эстафету подхватили уже в 150 городах России. Принял своеобразный вызов и директор пензенского филиала МТС Павел Плясенко, сократив стоимость тарифов на связь в области почти в два раза. Жители Пензы уже оценили новое предложение.

Пензенцы штурмуют салоны МТС. Они - первые, кто узнал о масштабном флешмобе. Оператор установил рекордно низкую стоимость на тарифы сотовой связи. Теперь за общение по мобильному телефону или смартфону с друзьями, родными, коллегами можно платить в два раза меньше.

«Давно хотел попробовать МТС, а тут увидел информацию в соцсетях о том, что МТС - самый дешевый оператор. Решил не откладывать и подключиться. Сейчас на сотовую связь уходит довольно много средств, а хочется сэкономить», - рассказал житель Пензы Илья Филяев.

«Вопрос стоимости услуг является одним из наиболее важных и значимых, поэтому мы решили дать возможность жителям Пензы, Заречного, Кузнецка, Сердобска, Нижнего Ломова, Каменки и многих других населенных пунктов региона попробовать наши услуги связи по крайне привлекательным ценам», - сказал директор пензенского филиала МТС Павел Плясенко.

Предложение МТС – 90 рублей в месяц за 3 Гб интернета и безлимитные звонки на МТС в регионе – действительно выгоднее, чем у конкурентов. Так, минимальное по стоимости предложение «Теле2» с включенным пакетом интернета и минутами обойдется абонентам в 170 рублей, а минимальные цены у «МегаФона» и «Билайна» - 250 рублей.

Общество

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