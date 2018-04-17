Пензенцы могут получить субсидию на реализацию проекта в рамках ТОС

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17 апреля 2018, 16:07Общество
Мэр Пензы Виктор Кувайцев подписал постановление о проведении городского конкурса (0+) на получение грантов, которые направят на реализацию социальных проектов территорий общественного самоуправления (ТОСов).
Согласно документу, предусмотрены шесть номинаций. «Живем комфортно» - для проектов по благоустройству дворов, созданию стоянок, ремонту тротуаров, крыш, сетей. «Зеленый город» - для тех, кто хочет обустроить зону отдыха.
Номинация «Дружно, весело, спортивно» - для проектов по ремонту детских и спортивных площадок, проведению мероприятий. «Город – это люди» - для тех, кто хочет организовать экскурсии, развивать волонтерское движение.
В номинации «Патриот своего города» участвую проекты, направленные на благоустройство зон массового отдыха, создание доступной среды. «Огни города» - для архитектурной подсветки фасадов.
Заявки на конкурс будут принимать с 25 апреля по 24 мая. Проекты будут оценивать с 4 по 18 июня. Итоги подведут 19 июня, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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