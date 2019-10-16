Пензенцы могут получить сертификат не маткапитал, не выходя из дома

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16 октября 2019, 19:07Общество
В 2019 году стало возможным оформить сертификат на материнский капитал, не выходя из дома. Этим уже воспользовались 70 семей Пензенской области.
Заявление на выдачу электронного сертификата нужно подавать через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России. При выборе формы получения сертификата необходимо выбрать графу «В форме электронного документа». Информацию, которую вы укажете в заявлении, территориальный орган фонда проверит самостоятельно. Напомним, что раньше для получения сертификатов было необходимо предоставлять оригиналы документов.
«Направив заявление в электронном виде, гражданин освобождается от каких-либо походов в наши клиентские службы. При вынесении положительного решения, мы направляем сертификат в электронном виде в личный кабинет мамы, которая подала это заявление», - рассказал управляющий отделением Пенсионного фонда России по Пензенской области Михаил Буданов.
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