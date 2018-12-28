Пензенцы могут получить информацию о мерах соцподдержки на дому

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28 декабря 2018, 19:53Общество
Пенсионный фонд России запустил два больших электронных проекта - «Единая государственная информационная система социального обеспечения» (ЕГИССО) и «Федеральный реестр инвалидов». Обе системы позволяют жителям Пензы и власти получать в одном месте, не выходя из дома, актуальную информацию о мерах социальной поддержки на различных уровнях: федеральном, региональном и муниципальном.
В ЕГИССО аккумулирована информация почти от 40 министерств и ведомств. На территории Пензенской области, по данным 2018 года, - около 500 тысяч человек получают различные меры социальной поддержки.
«Обычные граждане имеют возможность контролировать назначение и в дальнейшем выплату полагающихся ему по закону мер социальной поддержки. Для этого функционирует личный кабинет получателя на портале ЕГИССО», - рассказала заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Пензенской области Ирина Павлова.
В личном кабинете федерального реестра инвалидов люди с ограниченными возможностями здоровья смогут увидеть данные о виде и сроке инвалидности, о социальных выплатах, пенсиях, программах реабилитации, санаторно-курортном лечении.
В 2019 году появится возможность через программу оформить заявление о трудоустройстве.
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