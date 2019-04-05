Пензенцы могут подать заявку на социальный грант

Активисты фонда «Гражданский союз» рассказали о том, какие гранты могут получить пензенские общественники. Причем на поддержку могут рассчитывать не только организации и юридические лица, но и инициативные граждане. Так, в 2018 году гранты получили, например, проект по обустройству велосипедной трассы в районе «Ласточки», а также инклюзивная студия анимации. В 2019-м грантовая поддержка действует по трем направлениям.

Велосипедную трассу в районе «Ласточки» любители экстремальных велогонок сделали сами. Это один из примеров, когда грант получили не юридические лица, не общественные организации, а просто небезразличные люди.

«Участвовали в микрогрантах, там предел был 20 тысяч рублей, мы получили максимум. Восстановили велотрассу, провели профильный фестиваль, было очень много гостей из других городов», - рассказал житель Пензы Илья Суслов.

В 2019 году претендентам на такой вид гранта нужно успеть подать заявки до 10 апреля. Победители также получат до 20 тысяч рублей. Это направление в фонде «Гражданский союз» называется «Твоя инициатива». Всего в 2019-м - три конкурса и видов грантов.

«В каждом конкурсе могут участвовать общественные организации города Пензы и области, а в двух - только горожане. Проекты, на которые можно запросить финансирование, могут касаться любой социальной тематики», - объяснила заместитель директора по связям с общественностью пензенского фонда местного сообщества «Гражданский союз» Екатерина Федотова.

В конкурсе «Капитал местного сообщества» сумма гранта - до 100 тысяч рублей. Участвовать могут проекты, направленные на развитие образования и просвещения. Так, в 2018 году библиотекарь Светлана Зиненкова также получила грант на создание мультфильмов. В ее инклюзивной студии занимаются десятки детей, в том числе - 20 с ограниченными возможностями здоровья. Никакой компьютерной графики, все лепят из пластилина.

«Проект полностью связан с Пензой. Я занимаюсь анимацией пять лет. Решили в 2019 году к юбилею области создать ленту об истории малой Родины, чтобы дети знали ее», - рассказала она.

Еще один вид грантов 2019-го - за победу в конкурсе «Активное поколение». Поддержку получат проекты, цель которых - улучшение жизни пожилых людей. Общественные организации по этому направлению могут получить до 150 тысяч рублей, активные граждане - до 30.