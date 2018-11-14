14 ноября 2018, 11:03Общество

Пензенцы могут отправить вопрос на «прямую линию» губернатора

В Пензенской области 28 ноября состоится «прямая линия» губернатора Ивана Белозерцева (0+).

Вопрос можно отправить электронной почтой по адресу: vopros058@bk.ru; через мессенджеры Viber и WhatsApp сообщением в аккаунт «прямая линия 058»; позвонив по телефону 595-318 в рабочие дни с 9.00 до 18.00; а также письмом в раздел «Обращения граждан» на официальном сайте правительства области.

При отправке вопроса необходимо указать данные заявителя, так как анонимные сообщения рассматриваться не будут, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Транслировать прямую линию будут «ТВ-Экспресс», 11 канал и «Россия 24. Пенза», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/119720/

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