Пензенцы могут оформить загранпаспорт в МФЦ

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05 июля 2017, 10:27Общество
Жители Пензенской области, которые собираются за границу, могут подать документы для оформления заграничного паспорта в МФЦ.
«В отличие от стандартной процедуры, новая услуга имеет ряд преимуществ, например: наличие электронной очереди, высокая скорость обслуживания, удобный режим работы. Также заявитель может снять копии документов, оплатить госпошлину и сделать фотографию в самом многофункциональном центре», - сообщает пресс-служба министерства экономики Пензенской области.
Срок изготовления – один месяц, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Документы, необходимые для оформления паспорта взрослого: паспорт гражданина РФ, три матовые фотографии размером 35х45 мм, военный билет для военнослужащих и лиц мужского пола от 18 до 27 лет и квитанция об оплате государственной пошлины.
Для оформления паспорта на ребенка нужны: свидетельство о рождении с вкладышем или штампом о гражданстве, паспорт гражданина РФ, если ребенок достиг четырнадцатилетнего возраста, паспорт гражданина РФ законного представителя ребенка, свидетельство о регистрации по месту жительства ребёнка до 14 лет, две матовые фотографии размером 35х45 мм установленного образца и квитанция об оплате государственной пошлины.
За предоставление услуги предусмотрена оплата государственной пошлины для взрослых и детей старше 14 лет - 2000 рублей, для детей в возрасте до 14 лет – 1000 рублей, говорится в сообщении.
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