Пензенцы могут очутиться в «Берестяной сказке»

Об искусстве плетения из бересты Тамара Сутугина может рассказывать часами. Этим необычным видом творчества она увлеклась девять назад, и теперь плетение для нее - не просто хобби. Работы женщины известны по всей стране. А эта выставка для нее особенная, ведь родилась и выросла мастерица в Пензе.

«Когда у всех возникает вопрос, чем же я занимаюсь, на словах объяснить очень сложно. И возникла такая идея, приехать сюда с выставкой и просто показать, что это из себя представляет и как. Девочки, когда первые мои работы увидели здесь в музее, они сказали, что это какая-то сказка. Так и родилось название «Берестяная сказка», - рассказала Тамара Сутугина.

В Пензу мастерца привезла порядка 80 работ. По ним можно проследить, как она училась ремеслу: в экспозицию вошли как последние работы, так и те, с которых все начиналось. По словам автора выставки, сложности в работе с берестой начинаются еще на этапе ее сбора. В зависимости от того, в каких условиях растет береза, может отличаться и кора.

Поздравить Тамару Сутугину с открытием выставки пришли не только любители народного творчества, но и члены семьи и коллеги, которые живут в Пензе.



«Очень символично, что Тамара вернулась на Родину победителем конкурса народных мастеров. Мне очень греет душу то, что Тамара передает свое мастерство детям. Дети интересуются старинными русскими промыслами», - отметила сестра Тамары Сутугиной Надежда Севостьянова.



Работы Тамары Сутугиной пробудут в Пензе две недели. Увидеть «Берестяную сказку» жители города смогут до 7 декабря.