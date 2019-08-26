Пензенцы могут обратиться за помощью в «Социальный навигатор»

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26 августа 2019, 16:07Общество
Пензенские семьи с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации, могут обратиться за помощью в центр приема обращений. «Социальный навигатор» (0+) работает круглосуточно.
Для приема обращений работает бесплатный номер 8-800-511-0117.
К единой системе подключены телефоны организаций, участвующих в проекте. Диспетчер, отвечая на звонок, разбирается с каждым конкретным случаем и дает плановый набор решений. Прежде всего, «Социальный навигатор» ориентирован на повышение эффективности работы по защите интересов и прав детей, отметили в пресс-центре облправительства.
«Социальный навигатор» работает в Пензе с 2018 года на базе благотворительного фонда «Покров», в том числе - при поддержке губернатора Ивана Белозерцева, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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