Пензенцы могут обратиться за помощью в «Социальный навигатор»

Пензенские семьи с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации, могут обратиться за помощью в центр приема обращений. «Социальный навигатор» (0+) работает круглосуточно.

Для приема обращений работает бесплатный номер 8-800-511-0117.

К единой системе подключены телефоны организаций, участвующих в проекте. Диспетчер, отвечая на звонок, разбирается с каждым конкретным случаем и дает плановый набор решений. Прежде всего, «Социальный навигатор» ориентирован на повышение эффективности работы по защите интересов и прав детей, отметили в пресс-центре облправительства.

«Социальный навигатор» работает в Пензе с 2018 года на базе благотворительного фонда «Покров», в том числе - при поддержке губернатора Ивана Белозерцева, пишет ИА «Пенза-Пресс».