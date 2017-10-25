Жители Пензенской области могут насладиться видами Кузнецка на фотовыставке

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25 октября 2017, 19:03Общество
Созерцать красоту окрестностей Кузнецка Пензенской области не выезжая из города. В западном микрорайоне, в библиотеке открылась фотовыставка с поэтическим названием «Поймал мой объектив природы волшебство» (0+).
Владимир Еремин – городской житель, но большую часть жизни он провел в лесу. Работал в системе Росприродназора, заповеднике «Приволжская лесостепь». И всякий раз, отправляясь в лес, он берет с собой фотоаппарат. Свою любовь к родной природе фотограф стремится передать и жителям Кузнецка.
«Природа живая, только говорить не умеет. Но на самом деле, как к ней отнесешься, так и она к тебе. Берегите ее», - сказал фотограф Владимир Еремин.
Свое обращение фотохудожник адресовал подрастающему поколению. На вернисаж пригласили восьмиклассников из школы №5. Среди них оказалась и одна из его учениц, Олеся Королева. Она занимается фотографией всего год, однако ее работы также вошли в экспозицию выставки. В портфолио школьницы немало по-настоящему уникальных снимков. Например, недавно ей удалось крупным планом запечатлеть ястреба.
«Мы ехали на машине и увидели сидящую птицу, начали ее фотографировать. Мне нравится то, что фотография остается на память. Красиво получается. Интересно ловить необычные кадры», - отметила фотограф, ученица школы №5 Кузнецка Олеся Королева.
Свои фотографии Владимир Еремин и Олеся Королева выкладывают по большей части в социальных сетях. На выставке «Поймал мой объектив природы волшебство» представлены их лучшие работы. Они будут находиться в библиотеке – экологическом центре города Кузнецка еще в течение месяца.
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