Пензенцы могут купить абонемент на домашние игры «Дизеля» со скидкой

В Пензе стартовала продажа абонементов на домашние матчи «Дизеля» в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2018-2019 годов (0+). Обладателей пропусков на прошлогодний хоккейный сезон приглашают приобрести новые. Сделать это можно с 22 по 24 августа. С 25 августа абонемент смогут купить все желающие.

«У любителей хоккея впервые за семь сезонов появилась уникальная возможность - приобрести абонемент на игры клуба, которые проводятся в «Дизель-Арене». Раньше максимальная скидка составляла 15%, сейчас - 30%. Стоимость абонемента не превышает 7600 рублей, с учетом дисконта - 5200», - рассказала заместитель директор пензенской детско-юношеской школы по хоккею Елена Валяева.

Стоимость детского абонемента в этом сезоне составит 1500 рублей, подросткового - 2200 рублей, пенсионного в зависимости от места и сектора - от 3300 до 4300 рублей. Впервые можно будет приобрести сезонный абонемент в VIP-ложу за 4000 рублей.

Продажа билетов традиционно будет начинаться за пять дней до матча. В 2018-м они подорожают на десять рублей. Стоимость будет варьироваться от 80 до 270 рублей.