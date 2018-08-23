Пензенцы могут изменить кадастровую стоимость земельного участка

Пензенцы могут подать заявки на изменение кадастровой стоимости своих земельных участков. Об этом 23 августа напомнили в департаменте государственного имущества Пензенской области в ходе брифинга.

Начальник департамента государственного имущества Пензенской области Андрей Кудинов отметил, что с 1 января 2017 года вступил в силу федеральный закон, который определяет правила проведения кадастровой оценки земель. Появилось несколько существенных изменений.

«Во-первых, проводить оценку теперь имеют право исключительно государственные учреждения, ранее были частные оценщики. Второе - экспертизу проводит Росреестр. И третье - предусмотрена максимальная открытость всех процедур. Ранее законодательство не предусматривало, например, публикацию результатов оценки, возможность направления замечаний и предложение», - сказал он.

На сегодняшний день результаты оценки размещены на сайте Росреестра. Забив кадастровый номер своего участка, можно посмотреть его предварительную стоимость.

«До 15 сентября 2018 года можно подать декларацию и замечания, если кто-то не согласен с заявленной стоимостью. Предыдущая оценка была с 2012 году. Многие ценообразующие факторы, такие как месторасположение, фактическое использование объекта недвижимости, были не учтены: если это коммерческая недвижимость – близость центра, наличие инфраструктуры и так далее, если индивидуальное жилищное строительство, учитывается близость школ, магазинов и тд. Сейчас методика позволяет это сделать», - пояснила директор ГБУ «Государственная кадастровая оценка» Ирина Кузнецова.

В настоящее время уже есть предложения, в основном, от предпринимателей, их - порядка 10%.

Декларация и замечания принимаются в любой форме: электронно, почтовым отправлением на адрес: ул. Некрасова, 26, личным обращением в приемную, через МФЦ. Узнать кадастровую стоимость участка и ознакомиться с информацией можно на сайте государственного учреждения.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».