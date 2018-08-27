Пензенцы могут изменить кадастровую стоимость земельного участка

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27 августа 2018, 19:12Общество
В регионе актуализируют кадастровую оценку земельных участков, которую в последний раз проводили шесть лет назад. В 2018 году у их собственников появилась возможность скорректировать данные оценщиков. Об этом сообщили в Департаменте государственного имущества Пензенской области.
Официальную кадастровую оценку получили свыше 530 тысяч земельных участков. Специалисты Департамента государственного имущества занимались этой работой последние полтора года. Причем большая часть времени ушла на сбор и обработку информации. Последний раз кадастровую оценку земель проводили в 2012 году. Но тогда их стоимость оказалась ниже рыночной. Чтобы это исправить, эксперты учли такие ценообразующие факторы как местоположение земельного участка, близость социальных объектов и развитую инфраструктуру.
«Если сравнивать результаты предыдущей кадастровой оценки, то там недостаточно учитывались даже факторы расположения земельного участка, то есть неважно, где он находился, в престижном районе или на окраине, стоимость была примерно одинаковая. Сейчас мы приводим все это в соответствие», - рассказал начальник Департамента государственного имущества Пензенской области Андрей Кудинов.
Главная задача - оценить стоимость земельных участков справедливо и обоснованно, поэтому пензенцам предлагают ознакомиться с промежуточными результатами. До 15 сентября все заинтересованные граждане могут подать декларацию и оформить свои замечания.
«Декларация подается правообладателем объекта недвижимости, замечание - любым заинтересованным лицом. Большая просьба предварительно внимательно посмотреть и ознакомиться с отчетами», - сказала директор ГБУ «Государственная кадастровая оценка» Ирина Кузнецова.
Декларацию и замечания принимают в любой форме. Почтовые отправления можно присылать по адресу: город Пенза улица Некрасова, 26. Можно обратиться через МФЦ, а также в ходе личного приема.
Узнать кадастровую стоимость участка и ознакомиться с интересующей информацией можно в фонде данных на сайте Росреестра.
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