Пензенцы искали в библиотеке ключи от сундука с сокровищами

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08 августа 2019, 19:07Культура
В Пензе стартовал сезон чтения под открытым небом (0+). Первый «Книжный пикник» 2019 года открылся в областной библиотеке для детей и юношества. Ребят пригласили поучаствовать в литературном квесте «За семью замками».
Во время таких встреч библиотека напоминает больше детский лагерь - столько желающих в необычной обстановке познакомиться поближе с литературой.
«Мы сейчас редко гуляем, плохая погода, холодно. Очень любим библиотеку, а пикники развивают как умственные способности, так и моторику», - рассказали участницы акции Ульяна Полицинская и Екатерина Колосова.
Для участников акции подготовили познавательные мастер-классы и интересные головоломки. Познакомиться можно было и с книжными новинками. По всей библиотеке, даже в гардеробе, юные читатели искали ключи, которые должны были открыть все замки сундука с сокровищами.
«Книжные пикники - это очень увлекательно, познавательно, интересно и весело, даже для меня. Детям очень нравится. Ждем их каждый год», - сказала жительница Пензы Альфия Хасанова.
Это уже шестой по счету сезон чтения под открытым небом в Пензенской областной библиотеке для детей и юношества. Ежегодно участников акции становится все больше. На этот раз литературный квест прошли около 50 человек.
«Главная цель, конечно, - привлечь людей в библиотеку, рассказать о том, что книга и чтение это здорово, увлекательно и весело, а если с другом придешь, то вдвойне. Многие из тех, кто приходит на «Книжный пикник», становятся нашими постоянными посетителями», - рассказала главный библиотекарь центра досуга и творчества Пензенской области библиотеки для детей и юношества Ольга Шамшетдинова.
До начала учебного года на тематические книжные пикники школьников и их родителей ждут каждую среду в 16:00. Темой следующей встречи станет драконоведение. Заключительный квест посвятят здоровому образу жизни.
Возрастные ограничения - 0+.
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