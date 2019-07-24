24 июля 2019, 17:37Общество

Пензенцы ищут врача, который сможет прооперировать покалеченную птицу

Пензенские волонтеры рассказали в Сети о граче, которому срочно требуется помощь. Фотографии пернатого они опубликовали в Сети.

«На нашем попечении оказался вот такой зверь, назвали птичку Ворожик. У него - открытый перелом крыла, все гноится, жуткий запах. Сделали рентген, теперь необходим врач, который сможет справиться с эти недугом», - написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте», прикрепив фотографию грача.

Подробную информацию о пернатом бедолаге можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/public152011547

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