Пензенцы ищут врача, который сможет прооперировать покалеченную птицу

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24 июля 2019, 17:37Общество
Пензенские волонтеры рассказали в Сети о граче, которому срочно требуется помощь. Фотографии пернатого они опубликовали в Сети.
«На нашем попечении оказался вот такой зверь, назвали птичку Ворожик. У него - открытый перелом крыла, все гноится, жуткий запах. Сделали рентген, теперь необходим врач, который сможет справиться с эти недугом», - написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте», прикрепив фотографию грача.
Подробную информацию о пернатом бедолаге можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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