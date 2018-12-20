Пензенцы ищут управу на наглых водителей в центре города

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20 декабря 2018, 13:02Общество
Житель Пензы возмущен действиями автомобилиста, который упорно паркует свою машину в неположенном месте - на тротуаре около дома на ул. Володарского.
О своем недовольстве горожанин написал в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».
«Организована постоянная дневная стоянка на тротуаре около южной стороны дома № 63 по ул. Володарского. Даже парковочные столбики не спасают. Десятки обращений в ГИБДД не помогают! Необходимо исключить постоянную парковку транспорта!» - просит он.
Напомним, ранее в «Жалобную книгу» уже обращались по поводу наглого автомобилиста, паркующего машину на тротуаре. Правда, на фото была другая иномарка. Тогда местные жители жаловались и на то, что неизвестные снесли и укали столбик ограждения.
По данному обращению также был отправлен запрос. Из администрации города поступил ответ за подписью вице-мэра Юрия Ильина, где отмечается, что «работы по установке ограждений [...] были выполнены за счет средств подрядной организации, в связи с чем понудить ее восстановить ограждения повторно не представляется возможным». Что касается нерадивого водителя, то в письме сообщается: «Контроль за исполнением ПДД РФ возложен на сотрудников внутренних дел», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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